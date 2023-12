PF investiga em Manaus difamação eleitoral por inteligência artificial

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Federal instaurou nesta sexta-feira, 22, um inquérito para investigar suposta difamação eleitoral produzida por meio de inteligência artificial. A investigação se debruça sobre uma denúncia feita pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), de que estaria circulando nas redes sociais um áudio atribuído a ele, com insultos aos professores da capital amazonense. Segundo a PF, a análise da gravação mostrou que a voz foi manipulada com a utilização de inteligência artificial. A corporação identificou dois suspeitos de participação no crime. Eles serão ouvidos pelos investigadores. Como mostrou o

continua após publicidade

, a Justiça Eleitoral trabalha para regulamentar a aplicação no pleito municipal do ano que vem. O ministro Floriano Azevedo Marques Neto chegou a advertir que uma das principais preocupações da Corte em relação ao uso de inteligência artificial é justamente a criação de imagens e áudios falsos, prática conhecida como deepfake.