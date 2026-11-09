PF investiga ameaças a Ana Elisa e Ministério da Justiça reforça medidas de segurança

A Polícia Federal (PF) investiga ameaças de morte e de estupro sofridas pela deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG). Nas redes sociais, a jovem de 21 anos tem denunciado as intimidações, além de ataques racistas que vem sofrendo no decorrer da campanha eleitoral e após o fim do pleito.

No sábado, 7, a deputada eleita publicou nas redes um vídeo em que lê um e-mail, recebido em 11 de outubro, em que o autor afirma saber onde a jovem mora, diz que vai invadir sua casa, descreve uma série de agressões sexuais que pretende realizar e diz ter intenção de matá-la.

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O caso de Ana Elisa está sendo apurado pela Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis, Minas Gerais, e tem apoio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos.

Além disso, a PF divulgou que atua em cooperação com órgãos nacionais para identificar os responsáveis. Há também pedidos de cooperação policial internacional para obtenção de mais informações sobre os autores das ameaças. Detalhes sobre a investigação serão mantidos em sigilo.

Diante das ameaças, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou a proteção de Ana Elisa. Segundo o órgão, medidas de segurança já estão em execução por entidades nacionais, estaduais e locais. O MJSP afirma ainda que a Força Nacional de Segurança Pública atua em apoio.

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"O MJSP reafirma que ameaças e discursos de ódio, em especial de cunho racista e misógino, são inaceitáveis e devem ser apurados com máximo rigor. O Ministério acompanha as investigações e a evolução do cenário de risco, com ajuste das medidas de proteção sempre que necessário", escreve em nota.

Ana Elisa concorreu neste ano à sua primeira eleição e recebeu cerca de 524 mil votos, tornando-se a parlamentar mais jovem da Câmara desde 1994. Ela assume o mandato em fevereiro de 2027.

No decorrer de sua campanha, ela já relatava receber ameaças de violência sexual e assassinato, além de mensagens racistas, mas elas teriam se intensificado após o primeiro turno das eleições, ocorrido em 5 de outubro.

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No vídeo, Ana Elisa afirmou que depois de denunciar as ameaças passou a ser escoltada. Segundo ela, as medidas de segurança têm afetado sua liberdade.

"Sou uma mulher de 21 anos e adoraria estar sentada num bar como uma pessoa comum e não com uma escolta na porta da minha casa, esperando eu dizer se eu vou virar à direita ou à esquerda. Eu não gostaria de estar vivendo isso. Eu adoraria não ter perdido a minha liberdade", disse a jovem deputada eleita.