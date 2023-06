PF: Homem com mochila de dinheiro levou uma hora para fazer depósitos na conta da ex de Gladson

A Polícia Federal obteve imagens de operadores que fizeram depósitos fracionados em dinheiro vivo na conta do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e da ex-mulher dele, a advogada Ana Paula Correia da Silva Cameli.

O material foi compartilhado pelos bancos, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Operação Ptolomeu. Os investigadores afirmam que o dinheiro é possivelmente não declarado e sem lastro legal.

Uma das pessoas identificadas nas imagens é Jerffson Luiz Pereira de Oliveira. A PF fez buscas na casa dele, no mês passado, e encontrou boletos bancários em nome do governador.

Em 15 de dezembro de 2021, ele chegou a uma agência bancária carregando uma mochila de dinheiro e fez 37 depósitos fracionados, de no máximo R$ 2 mil, na conta da ex-primeira-dama. O valor total foi de R$ 59,9 mil. As transações levaram quase uma hora.

Outro homem, que ainda não foi identificado, fez três depósitos, também no valor de R$ 5 mil, na conta de Ana Paula, em 30 de março de 2022. "Trata-se de um servidor público do Estado do Acre, posto que compareceu à agência bancária usando uniforme do governo", afirma a Polícia Federal em relatório enviado ao STJ.

A PF não conseguiu imagens junto a um dos bancos, que alegou já ter descartado os registros, mas identificou ainda operações suspeitas no dia 25 de abril de 2022. Foram depositados R$ 46,6 mil na conta do governador em 37 operações, que levaram 1 hora e seis minutos. A agência usada fica a 450 metros do Palácio Rio Branco, sede do Governo do Acre.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO GOVERNADOR E DA EX-PRIMEIRA-DAMA

"Lamentamos mais um vazamento de dados sigilosos de relatório da Polícia Federal.

O vazamento de informações seletivas é similar aos métodos da Lava Jato.

Uma fonte, que se esconde no anonimato, está claramente tentando desgastar o governo do Acre e influenciar nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A tentativa de condenação por meio dos jornais, antes mesmo da conclusão das investigações, é um abuso.

Esperamos que seja devidamente repelido.

Reafirmamos aqui também que as investigações sobre supostas movimentações financeiras da ex-mulher e do filho de seis anos de idade de Gladson Cameli foram uma forma indireta de investigar o governador sem autorização prévia do STJ."

Ticiano Figueiredo

Pedro Ivo Velloso