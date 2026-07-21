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PF faz operação contra advogados e quadrilha que desviou R$ 45 milhões de correntistas da Caixa

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 17:50:00 Editado em 21.07.2026, 18:00:21
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 21, a Operação Infiltrados contra uma organização criminosa suspeita de desvios de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa. A força-tarefa mobiliza 120 agentes para buscas em 25 endereços. A investigação aponta conluio do grupo com servidores públicos, advogados e contraventores e atos de obstrução de Justiça e acesso ilícito de informações sigilosas.

Ao Estadão, a Caixa Econômica Federal informou que monitora ininterruptamente seus produtos financeiros e que investiga os casos citados pela Polícia Federal.

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Os agentes vasculham redutos da organização nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio, além de Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo.

A PF informou que o grupo promovia a subtração eletrônica de valores da Caixa. A ação conta com apoio dos procuradores do Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público Federal no Rio.

As apurações revelam que os suspeitos desviaram R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa, mediante acesso a dados sigilosos. Além disso, o grupo contava com a participação de servidores públicos e advogados para embaraçar possíveis investigações e vazar informações privilegiadas.

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Foi identificado, ainda, que a organização criminosa possui o suporte de contraventores, facilitando a corrupção de servidores públicos e a contratação de advogados com a finalidade de impedir eventual apuração do esquema criminoso e acessar informações sigilosas.

Segundo a PF, os envolvidos poderão responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional.

Leia a íntegra da nota da Caixa

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A Caixa informa que atua em conjunto com a Polícia Federal e contribui para operações exitosas, colaborando com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação. O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.

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OPERAÇÃO INFILTRADOS/PF/QUADRILHA/SERVIDORES/CAIXA/DESVIOS/CORRENTISTAS
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