PF faz buscas para investigar fraudes em compras de R$ 11 mi de aventais em SP - TNOnline

A Polícia Federal em São Paulo deflagrou na manhã desta quinta, 6, a Operação Nudus para instruir inquérito policial que apura fraudes - identificadas com o apoio do Tribunal de Contas da União - em duas contratações emergenciais de aventais descartáveis realizadas pela Autarquia Hospitalar Municipal da Prefeitura de São Paulo. Segundo a PF, tais contratações somam R$ 11.139.000 e utilizaram recursos federais destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus.

Agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em SP. Uma das ordens tem como alvo a sede da autarquia hospitalar municipal da prefeitura de São Paulo, "com o objetivo de confirmar se houve a participação de funcionários públicos", diz a PF.

Segundo a PF, os investigadores apuraram que durante o processo para a contratação, algumas empresas foram desclassificadas sob argumentos que depois foram ignorados na assinatura do contrato com as empresas investigadas. "Há indicativos que o valor da contratação também foi superior ao praticado no mercado na mesma época", indicou a corporação em nota.

As investigações também identificaram "estreita ligação" entre as empresas que participaram do processo. A PF diz que "elas não tinham qualquer experiência ou capacidade técnica e operacional para a confecção de aventais médico-hospitalares, assim como uma das empresas contratadas".

A ofensiva apura crimes de fraude ao caráter competitivo da licitação, fraude à licitação para causar prejuízo à Fazenda Pública, associação criminosa, corrupção e peculato.

