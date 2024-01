PF faz buscas em 11 Estados e no DF na mira de financiadores do 8 de janeiro

No dia em que se completa um ano dos atos de 8 de janeiro, a Polícia Federal (PF) foi às ruas para vasculhar endereços de financiadores da intentona golpista que deixou rastro de destruição na Praça dos Três Poderes. Os gentes cumprem 46 mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão preventiva.

As diligências são realizadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal.

As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ainda determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de até R$ 40 milhões - montante estimado do dano causado ao patrimônio público.

Trata-se da 23ª etapa da Operação Lesa Pátria, ofensiva permanente da PF que investiga os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.