PF é recebida a tiros por empresário preso por suspeita de fraude em Manaus

Empresário alvo da quarta fase da Operação Sangria em Manaus, Nilton Costa Lins Junior recebeu a Polícia Federal (PF) a tiros na manhã desta quarta-feira, 2, durante cumprimento de mandados em sua residência no bairro Flores, na zona centro-Sul de Manaus. O proprietário do Hospital Nilton Lins, usado como hospital de campanha pelo governo do Amazonas para receber pacientes acometidos de covid-19, foi alvo de busca e apreensão e de uma ordem de prisão temporária.

O incidente foi comentado pela subprocuradora da República Lindôra Maria Araújo em sessão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizada nesta manhã. Entre os processos em pauta na Corte Especial do STJ estava uma das duas denúncias apresentadas contra Wilson Lima, por irregularidades na compra de respiradores para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus, mas o caso foi retirado de pauta.

"Só queria deixar isso comunicado tendo em vista que foi uma operação de busca e apreensão e também prisões porque ocorreu pela manhã e houve um tiroteio. Foi a primeira vez que eu, em 30 anos, vi ocorrer, alguém receber numa busca e apreensão. Foi uma situação muito suis generis, nunca tinha visto acontecer", ponderou Lindôra.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, disse lamentar a situação e afirmou que "providências serão tomadas de forma rígida porque as questões que envolvem matéria penal devem ser resolvidas no campo do recursos necessários, estabelecidos pela lei e pela Constituição". "Nós estamos na época do regime democrático de direito", registrou.

Ninguém ficou ferido e o mandado de prisão temporária contra o empresário foi cumprido. O investigado é da família das gêmeas Gabrielle e Isabelle Kirk Lins, que são investigadas por suspeita de furar a fila da vacinação contra a covid-19 no Amazonas.

Sobre o incidente, o advogado da família de Nilton Lins argumentou que foi um tiro para cima como sinal de advertência e foi feito porque a família foi alvo de um assalto em outubro do ano passado. Na época, bandidos fizeram a família refém e o empresário pensou que se tratava de novo assalto a sua casa.

Fraudes

Nilton Lins Junior é um dos alvos da investigação sobre supostas fraudes e superfaturamento em contrato para instalação de hospital de campanha em Manaus. A ofensiva que mira em supostos crimes de organização criminosa, fraude a licitação e desvio de recursos públicos envolvendo empresários e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Amazonas também fez buscas na casa e no gabinete do governador Wilson Lima e tenta executar uma ordem de prisão contra o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.