PF diz que advogado enviou R$ 11 mi a mulher de senador Weverton Rocha e comprou casa para ele

A Polícia Federal (PF) afirma que o advogado Willer Tomaz comprou uma casa de R$ 6 milhões em Brasília onde vive o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e repassou ao menos R$ 11 milhões à mulher dele, Samya Bernardes Rocha, por meio de suas empresas. A investigação descreve o advogado como um "hub financeiro, patrimonial e logístico" de políticos, dentre eles senador do PDT, e afirma ter encontrado diversos diálogos sobre pagamentos em dinheiro vivo. A defesa de Willer negou irregularidades e disse que ele não tem relação com desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar ainda não se manifestou.

Com base nessas informações, a PF cumpriu busca e apreensão nesta terça-feira, 4, contra Willer Tomaz e familiares de Weverton em mais uma fase da Operação Sem Desconto, para apurar suspeitas de lavagem de recursos desviados do INSS.

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"Quanto a SAMYA, a autoridade policial afirma que sua conta pessoal foi considerada alternativa para o recebimento de valores elevados. (...) Ainda de acordo com a informação policial, SAMYA teria recebido valores superiores a R$ 11.000.000,00 de empresas relacionadas a WILLER TOMAZ no período examinado", diz trecho da decisão do ministro André Mendonça que autorizou a operação.

A PF afirma que encontrou diálogos nos quais Weverton Rocha negocia a compra de uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, mas identificou que o imóvel na verdade foi comprado por uma empresa de Willer Tomaz.

"O parlamentar teria participado das tratativas com vistas à sua aquisição, em contexto no qual foram mencionados os valores de R$ 4.000.000,00 a título de sinal e R$ 2.000.000,00 de saldo. Nada obstante, a efetiva aquisição do imóvel foi formalizada, em abril de 2023, pela WT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E BENS S/A, sociedade vinculada a WILLER TOMAZ, pelo valor total de R$ 6.000.000,00. A dissociação entre a titularidade registral e o alegado domínio econômico constitui um dos pontos centrais da apuração", diz a decisão.

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O que diz o advogado Willer Tomaz

"O advogado e empresário Willer Tomaz esclarece que a diligência de busca e apreensão a que foi submetido nesta manhã decorre exclusivamente do fato de ser proprietário da aeronave utilizada, em caráter estritamente particular, pelo senador Weverton Rocha em viagem já de conhecimento público. Willer Tomaz não é investigado no âmbito da Operação Sem Desconto e não possui qualquer vínculo com o esquema de fraudes em descontos previdenciários apurado pela Polícia Federal."

"A disponibilização da aeronave teve caráter pessoal e amistoso, sem qualquer relação com os fatos investigados. O advogado reitera que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e confia na apuração serena dos fatos, certo de que sua conduta em nada se relaciona com o objeto da operação."