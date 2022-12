PF diz estar empenhada na garantia da segurança no dia da posse de Lula

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Em entrevista coletiva à imprensa sobre as prisões e mandados de apreensão dos atos antidemocráticos, a Polícia Federal disse nesta quinta-feira, 29, que está empenhada na segurança da posse do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que todos os esforços estão sendo feitos para garantir a proteção dos presentes no evento. Forças locais e federais estarão preparadas no dia 1º de janeiro em Brasília.

Mais cedo, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal começaram a prender suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em Brasília no dia 12 de dezembro, data da diplomação de Lula.

As 11 ordens de prisão foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais também fazem buscas em 21 endereços ligados aos investigados.

A Operação Nero ocorre simultaneamente em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

A PF esclareceu em coletiva que, dos 40 identificados, 11 receberam mandados de prisão por condutas individualizadas.

Até o momento, 4 já foram presos: dois em Rondônia, um no DF e outro no Rio de Janeiro.

A segunda fase da operação será identificar os financiadores desses atos.