O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deve entregar, nesta quarta-feira, 18, novos relatórios sobre citações a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no material extraído do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Esses documentos chegarão ao gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin, por volta das 19h30.

As informações foram publicadas pelo portal UOL e confirmadas pelo Estadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As primeiras versões foram reprovadas pela cúpula da corporação, que afastou do caso os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, envolvidos na elaboração dos relatórios. O ato gerou crise interna na PF com alegações de interferência nas investigações.

Rodrigues chegou a se desfiliar da associação de delegados. Nos bastidores, seus aliados alegam que a entidade foi tomada por membros da categoria ligados à extrema direita.

Os policiais afastados também produziram o relatório que detalhou as interações entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. O documento, cujo teor foi revelado pela Estadão, foi posteriormente tornado público pelo então relator da operação Compliance Zero, André Mendonça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moraes reagiu com acusações de que o colega conduziu as investigações com viés político, para implicá-lo no caso Master e proteger o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fachin então avocou temporariamente a relatoria dos inquéritos e determinou a produção de relatórios sobre as menções a todos os ministros.

Em uma sessão realizada no dia 15 de setembro, os magistrados trocaram insultos e acusações. Um grupo, do qual fazem parte Flávio Dino, Gilmar Mendes e o próprio Moraes defendem que seja votado, em deliberação única, a abertura de investigação contra membros do STF.

Os novos relatórios devem ser descritivos, sem inferências nem cruzamento de informações. A diretriz é para que os próprios ministros decidam se há condutas graves o bastante para iniciar procedimentos de investigação.