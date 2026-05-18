PF alterou protocolos de segurança para garantir integridade física de Vorcaro na prisão

A Polícia Federal (PF) informou que reforçou a segurança das instalações onde o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Após ser cobrada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a corporação informou que alterou os protocolos de segurança, reforçou a proteção antidrones e adaptou o local para garantir a integridade física do banqueiro enquanto estiver na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal

"Registra-se que, apesar de as instalações desta unidade policial não terem sido projetadas para a custódia de presos por longos períodos, foram realizados ajustes para melhor adequar as respectivas dependências, além da alteração de protocolos e de medidas de segurança orgânica, como o reforço dos recursos antidrones", informou a PF em um ofício encaminhado à Câmara dos Deputados.

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O informe foi uma resposta a um requerimento protocolado pelo deputado Messias Donato (União Brasil-ES), solicitando que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal adotassem "medidas extraordinárias de segurança visando garantir a integridade física" de Vorcaro.

A PF encaminhou o ofício ao gabinete do deputado esclarecendo que reforçou a segurança em cumprimento à uma decisão judicial do ministro André Mendonça, relator do processo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Sr. Daniel Bueno Vorcaro, ex-empresário e principal gestor e controlador do Banco Master, investigado no maior escândalo financeiro da história do Brasil, preso preventivamente desde a última quarta-feira, 04 de março, no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero", relembrou o deputado no requerimento da operação da PF que investigava a possível existência de um esquema de fraudes do banco estimadas em R$ 12 bilhões.

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Nesta segunda-feira, 18, Vorcaro foi transferido para uma cela comum dentro da PF.

Vorcaro foi preso preventivamente pela primeira vez em novembro de 2025, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. A PF entendeu que se tratava de uma tentativa de fuga. O banqueiro foi solto 12 dias depois.

Em março deste ano, o ministro André Mendonça, relator do caso, decidiu prender novamente Vorcaro. O ministro atendeu a um pedido da PF que o apontava como líder de uma organização criminosa voltada a vigiar e intimidar pessoas que contrariavam os interesses do Master. A defesa de Vorcaro nega todas as irregularidades, mas está negociando com o STF uma delação premiada.

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O banqueiro foi transferido da Penitenciária Federal em Brasília para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal em março. A mudança foi autorizada pelo STF para viabilizar negociações de delação premiada.