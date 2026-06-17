PF afasta servidor em investigação sobre documentos falsos e mudas irregulares em Sergipe

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (16) a segunda fase da Operação Citrus, que investiga o uso de documentos falsos em compras clandestinas de mudas de laranja junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária em Sergipe.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento de um servidor estadual investigado no caso.

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As buscas foram realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros e Boquim, ambos em Sergipe. A Justiça Federal também expediu dois mandados de busca pessoal, cumpridos durante a operação.

O objetivo é ampliar a coleta de provas, esclarecer a participação dos investigados no esquema e identificar eventuais outros envolvidos.

A operação é desdobramento da primeira fase, deflagrada em novembro de 2025, quando a PF apurou o uso de documentação falsa para "esquentar" (dar aparência de legalidade) à aquisição das mudas.

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Com o avanço das investigações, surgiram indícios de outros crimes, como advocacia administrativa, falsificação de documento público e corrupção, que passaram a integrar o escopo das apurações.