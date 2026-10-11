PF abre inquérito para apurar vazamento de foto de senador em piscina com políticos do Centrão

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o vazamento de uma foto encontrada no celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA) em uma piscina com outros políticos do Centrão na casa do advogado Willer Tomaz. A foto foi extraída pela PF no conteúdo do celular de Weverton Rocha após ele ter sido alvo de busca e apreensão na investigação sobre suspeitas de desvios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e divulgada em reportagem da Revista Piauí.

A PF decidiu abrir inquérito após uma representação do senador Weverton Rocha. Na abertura da apuração, a PF apontou que a foto na piscina estava em um inquérito sigiloso e que a documentação não tinha sido fornecida ainda a advogados. A abertura do inquérito foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Uma das primeiras diligências a ser realizada será a colheita do depoimento do delegado responsável pelo caso.