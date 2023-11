Petistas fazem campanha contra nomeação de Gonet

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem uma campanha nas redes sociais para convencê-lo a não indicar o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, para chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR). O cargo não tem um titular desde setembro. Eles argumentam que Gonet tem apoio explícito de bolsonaristas e se posicionou contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político. "Paulo Gonet é conservador raiz, cristão, sua atuação no STF nos processos da Lava Jato foi impecável", diz a deputada Bia Kicis (PL-DF), em uma das postagens compartilhadas pelos petistas. Gonet é próximo dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Sua indicação representaria uma vitória política deles. A escolha de Lula deve ser oficializada nesta semana e a indicação precisará passar ainda por aprovação no Senado Federal. As informações são do jornal

