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Pesquisas de intenção de voto para o 2° turno da eleição presidencial começam nesta semana

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começam a ser divulgadas nesta semana.

Levantamentos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam pesquisa do Datafolha sobre a disputa. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

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O instituto registrou uma pesquisa nacional que poderá ser divulgada na quinta-feira, 8. O levantamento BR-02949/2026 prevê 2.520 entrevistas, realizadas entre os dias 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno das eleições presidenciais com cerca de 2,2 milhões de votos a mais do que Lula, que disputa a reeleição. O senador recebeu 47,03% dos votos válidos enquanto Lula teve 45,16%.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso tentativa de golpe de Estado, colheu os votos de uma onda bolsonarista que promoveu a direita a um amplo domínio nas disputas estaduais, com uma maioria expressiva também no Senado Federal e os dois deputados mais votados da história da Câmara.

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Datafolha também fará pesquisas no Rio e no Distrito Federal

Além da corrida presidencial, o Datafolha registrou pesquisas para acompanhar disputas estaduais no segundo turno.

No Rio de Janeiro, o instituto prevê divulgar na quinta-feira, 8, levantamento com 1.204 entrevistados, registrada sob o número RJ-02766/2026.

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Até o momento, o Rio se encaminha para uma disputa de segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos, ante 42,76% de Paes.

A realização de uma nova votação, porém, depende da situação da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), terceiro colocado, que concorreu sub judice. Nesta segunda-feira, 5, Garotinho desistiu de recorrer do indeferimento de sua candidatura pelo TSE.

O tribunal pediu manifestação do Ministério Público sobre a desistência, em até dois dias, antes de decidir sobre o encerramento do processo.

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No Distrito Federal, outra pesquisa do Datafolha será divulgada na quinta-feira. O levantamento DF-03365/2026 prevê ouvir eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro.

A disputa pelo governo do Distrito Federal será entre a atual governadora Celina Leão (PP), que recebeu 49,93% dos votos, e Leandro Grass (PT), que obteve 34,47%.

Ao todo, seis Estados e o Distrito Federal devem voltar às urnas em 25 de outubro para definir seus governadores.

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