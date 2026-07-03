Pesquisa Vox Brasil: Moro lidera corrida para o Governo do PR e vence em todos os cenários

Levantamento aponta que ex-prefeito de Curitiba tem mais que o dobro do potencial de votos do atual candidato do PSD

Sergio Moro (PL) lidera a corrida para o Governo do Paraná em todos os cenários, de acordo com a pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (3). O ex-juiz venceria tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno, superando os principais adversários na disputa pelo Palácio Iguaçu, mesmo quando estes contam com o apoio de figuras políticas de peso, como o governador Ratinho Junior e o presidente Lula.

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O levantamento do instituto simulou diferentes composições de alianças para avaliar a força dos cabos eleitorais. Em um cenário onde o atual governador Ratinho Junior declara apoio a Rafael Greca, Moro, com o endosso de Flávio Bolsonaro, atinge 43,4% das intenções de voto. O ex-prefeito de Curitiba fica com 23%, seguido de perto por Requião Filho, apoiado pelo presidente Lula, com 20,4%. Em outra projeção, que reflete o panorama político atual com Ratinho apoiando Sandro Alex (PSD) e Greca fora da disputa, a liderança de Moro se consolida ainda mais, chegando a 49,2%. Nessa configuração, Requião Filho atinge 22,8% e Sandro Alex aparece com 10,2%.

A pesquisa destaca a diferença de desempenho dos pré-candidatos quando atrelados à imagem do atual governador. Rafael Greca, se apoiado por Ratinho, demonstra ter mais que o dobro do potencial eleitoral de Sandro Alex nas mesmas condições. Quando testados de forma independente, sem a menção de apoiadores, os números do pré-candidato do PSD caem consideravelmente. Em um cenário estimulado amplo, Moro tem 39,6%, Requião Filho registra 20,8%, Greca marca 17,8% e Sandro Alex atinge apenas 5%, ficando à frente de Tony Garcia (1,8%) e Luiz França (0,8%). Em um panorama sem Rafael Greca, a disputa fica com 47% para Moro, 24,2% para Requião Filho e 4,8% para Sandro Alex.

Nas simulações de um eventual segundo turno feitas pela Vox Brasil, Sergio Moro confirma o favoritismo contra qualquer um dos concorrentes testados. O pré-candidato do PL derrotaria Sandro Alex com folga, por 52,6% a 14,4%, superaria Requião Filho por 51,6% a 26,8% e venceria Rafael Greca por 47,8% a 29,6%.

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O instituto também mediu o índice de rejeição dos nomes que pleiteiam o Governo do Estado. Requião Filho é o líder no quesito, com 34%, seguido por Moro com 20,4%, Tony Garcia com 10,6%, Greca com 9%, Sandro Alex com 7,2% e Luiz França com 7%. Embora o levantamento represente o retrato do atual momento, os números certamente servirão de alerta para o Palácio Iguaçu nas estratégias para a sucessão estadual.

A pesquisa Vox Brasil, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-09668/2026, entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 29 de junho e 1º de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.