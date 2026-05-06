Pesquisa Veritá: Moro lidera corrida ao Governo, mas espontânea tem 71% de indecisos

Uma nova pesquisa do Instituto Veritá, divulgada nesta quarta-feira (6), aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança isolada das intenções de voto para o Governo do Paraná. Apesar do favoritismo do parlamentar nos cenários estimulados, o levantamento revela que a disputa ainda está aberta: 71,7% dos eleitores paranaenses afirmam não saber em quem votar quando os nomes dos candidatos não são apresentados na pesquisa espontânea.

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Cenários estimulados

No principal cenário estimulado, em que uma lista de pré-candidatos é apresentada aos entrevistados, Sergio Moro lidera com 58,6% dos votos válidos. Na segunda colocação aparece o deputado estadual Requião Filho (PDT), que soma 20%, seguido pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), com 9,8%. O ex-secretário de Infraestrutura Sandro Alex (PSD) alcança 9,6% da preferência, enquanto o advogado Luiz França (Missão) marca 2,2%.

O instituto também testou um segundo cenário estimulado, pedindo que os eleitores indicassem uma nova intenção de voto, obrigatoriamente excluindo o candidato escolhido na primeira pergunta. Nesse recorte, que simula uma segunda opção do eleitorado, Rafael Greca assume a liderança com 42,7% da preferência. Logo atrás aparecem Sandro Alex com 22%, Requião Filho com 13,9%, Sergio Moro com 13,3% e Luiz França com 8,2%.

Pesquisa espontânea

A sondagem espontânea destacou o alto índice de indecisão para o pleito, com 71,7% dos paranaenses incapazes de apontar um candidato de imediato. Entre os 28,3% que afirmaram já ter escolhido um nome, Sergio Moro volta a liderar com 65,8% da preferência, mantendo vantagem sobre Requião Filho, que registra 18,2%.

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Um dado que chama a atenção é o atual governador do Estado, Ratinho Júnior (PSD), aparecer na terceira posição da espontânea com 4,3%, mesmo já estando em seu segundo mandato e não podendo disputar o cargo novamente. A lista segue com Sandro Alex marcando 4,1%, Rafael Greca com 3,5% e Alexandre Curi (Republicanos) com 1,4%. O ex-prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), e Luiz França aparecem empatados com 0,8%. Foram citados ainda Guilherme Mazur (0,5%), Álvaro Dias (MDB) e Guto Silva (PSD), ambos com 0,3%, além de Padre Roque (PT), com 0,2%.

Rejeição e dados do levantamento

No quesito rejeição, quando os eleitores indicam em quem não votariam de jeito nenhum, Requião Filho lidera a lista com 49,3%. Sergio Moro é o segundo mais rejeitado, com 31,6%, seguido por Luiz França com 7,3%, Rafael Greca com 6,2% e Sandro Alex com 5,6%.

A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 2.010 moradores do Paraná entre os dias 29 de abril e 3 de maio. O levantamento apresenta uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Realizada por iniciativa própria do instituto por meio de entrevistas em unidades automatizadas de reconhecimento de voz, a sondagem está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PR-06944/2026. Os percentuais de intenção de voto divulgados consideram apenas os votos válidos.