Pesquisa Veritá aponta Sergio Moro na liderança da disputa pelo Governo do Paraná em todos os cenários testados

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O senador Sergio Moro (PL) lidera a corrida pelo Governo do Paraná em todos os cenários avaliados pelo Instituto Veritá. A pesquisa, divulgada nesta terça-feira (9), testou três cenários de primeiro turno, quatro de segundo turno e também mediu a rejeição dos pré-candidatos.

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O levantamento mostra que a maioria dos eleitores paranaenses já tem um nome definido para a eleição de 2026. Segundo a pesquisa, 66,8% dos entrevistados afirmaram que já escolheram seu pré-candidato ao Palácio Iguaçu, enquanto 33,2% disseram ainda não ter decidido em quem votar.

Moro lidera entre os eleitores decididos

No primeiro cenário apresentado, que considera apenas os eleitores que afirmam já ter definido seu voto, Sergio Moro aparece na liderança com 60,1% das intenções. Em segundo lugar está o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 19,1%.

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Na sequência aparecem o secretário estadual Sandro Alex (PSD), apontado como possível nome do grupo político do governador Ratinho Junior, com 8,8%, e o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), com 6,4%.

O advogado Luiz França (Missão) registra 2,3%, enquanto o empresário Tony Garcia (DC) soma 0,2%. Outros nomes representam 3,2% das respostas.

Cenário com votos válidos mantém vantagem

Em outro cenário de primeiro turno, considerando apenas os votos válidos, Sergio Moro mantém ampla vantagem, com 57,9% das intenções de voto.

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Requião Filho aparece novamente na segunda posição, com 19,2%. Rafael Greca registra 10%, seguido por Sandro Alex, com 9,3%. Luiz França soma 3,2%, enquanto Tony Garcia aparece com 0,3%.

Rafael Greca lidera como segunda opção de voto

A pesquisa também avaliou qual seria a segunda opção dos eleitores para o Governo do Estado.

Nesse cenário, Rafael Greca lidera com 39% das citações. Sandro Alex aparece em segundo lugar, com 23,2%. Sergio Moro é mencionado por 15% dos entrevistados, enquanto Requião Filho registra 13,5%.

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Luiz França alcança 5,7% e Tony Garcia, 3,6%.

Simulações de segundo turno

O Instituto Veritá também testou possíveis confrontos em um eventual segundo turno.

Na disputa entre Rafael Greca e Requião Filho, o ex-prefeito de Curitiba aparece numericamente à frente, com 51,7% das intenções de voto, contra 48,3% do deputado estadual.

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Em um cenário entre Sergio Moro e Requião Filho, a vantagem do senador é mais ampla: 72,3% a 27,7%.

Já em uma eventual disputa entre Sergio Moro e Rafael Greca, Moro alcança 69,4%, enquanto Greca registra 30,6%.

Contra Sandro Alex, Sergio Moro também aparece com vantagem significativa, somando 74,4% das intenções de voto, ante 25,6% do adversário.

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Requião Filho tem maior índice de rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos, ou seja, o percentual de eleitores que afirmam não votar de jeito nenhum em determinado nome.

Requião Filho lidera nesse quesito, com 49,9% de rejeição. Sergio Moro aparece em seguida, com 30,4%.

Na sequência estão Luiz França (6%), Rafael Greca (5,5%), Sandro Alex (4,8%) e Tony Garcia (3,5%).

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Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 6 de junho de 2026, com 2.010 eleitores em diferentes regiões do Paraná.

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) sob o número PR-08570/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08297/2026.