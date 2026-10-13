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Pesquisa Quaest presidencial será divulgada amanhã, 14, a partir das 18h

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O CEO da Quaest, Felipe Nunes, informou nesta terça-feira, 13, a pesquisa presidencial do instituto será divulgada amanhã, 14, a partir das 18h na Globo News. É o primeiro levantamento da casa neste segundo turno. A coleta compreende o período de 10 a 13 de outubro. Um total de 2.154 eleitores são ouvidos.

O último levantamento da Quaest, divulgado antes do primeiro turno, no dia 3 de outubro, mostrava empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando era simulada a segunda volta. O senador tinha 44% dos votos totais na ocasião e o presidente, 42%. A margem de erro era de dois pontos porcentuais.

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