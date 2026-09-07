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Pesquisa Quaest mostra Cury perdendo terreno entre independentes, voltando a à casa de 1 dígito

Escrito por Mateus Fagundes, Daniel Galvão e Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, dá sinais de perda de força no mais recente levantamento do instituto Quaest. Mesmo se mantendo em terceiro lugar, o escritor agora marca 8% das intenções de voto no primeiro turno, dois pontos porcentuais a menos que o registrado na semana passada (10%).

Na semana passada, o candidato surpreendeu ao apontar um crescimento acelerado nas pesquisas. Em pouco mais de 15 dias, segundo a Quaest, as intenções de voto em Cury saltaram de 2% para 10%.

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Boa parte deste aumento de oito pontos porcentuais veio de um crescimento das intenções de voto entre eleitores considerados independentes. Neste grupo, na semana passada, ele chegou a liderar com 24%, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (21%) e Flávio Bolsonaro (9%) no primeiro turno.

Na pesquisa divulgada hoje, contudo, Lula voltou a liderar neste grupo (24%) e Cury caiu para 17%. Flávio manteve os 9%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País, entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/INDEPENDENTE
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