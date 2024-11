Pesquisa Quaest em Porto Alegre: Melo tem 63% e Maria do Rosário, 37% dos votos válidos

Pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Porto Alegre (RS) divulgada neste sábado, 26, mostra que o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), deve ser reeleito neste domingo, 27. Melo tem 63% dos votos válidos enquanto a oponente dele, a deputada federal Maria do Rosário (PT) aparece com 37%.

A Quaest ouviu 1.002 eleitores de Porto Alegre entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-00882/2024.

Na pesquisa de intenção de votos totais, onde os votos em branco e nulos não são excluídos do levantamento, Sebastião Melo tem 54% e Maria do Rosário, 31%. Indecisos somam 4%, e 11% dos eleitores paulistanos pretendem votar em branco ou nulo.

Comparada com a última pesquisa do instituto, divulgada no último dia 17, Sebastião Melo oscilou dois pontos porcentuais para cima e Maria do Rosário variou positivamente um ponto porcentual.

No primeiro turno da eleição em Porto Alegre, realizado no dia 6, Sebastião Melo quase foi reeleito ao obter 345.420 votos (49,7% dos votos válidos). Maria do Rosário ficou com a segunda vaga ao conquistar 182.553 votos (26,3% dos votos válidos).

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não têm contato com a lista oficial de candidatos e falam o nome de preferência, Melo foi citado por 47% e Maria do Rosário foi lembrada por 26%. Outros 20% dos eleitores se mostraram indecisos e 7% declararam voto em branco ou nulo.