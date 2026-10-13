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Pesquisa Quaest: Allyson tem 45% e Cadu de Lula soma 42% no Rio Grande do Norte

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Allyson Bezerra (União) tem 45% das intenções de voto e Cadu de Lula (PT), 42%, no segundo turno para o governo do Rio Grande do Norte, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 13. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos porcentuais.

Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 7%. Outros 6% não souberam responder.

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Para 83% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 17% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Allyson é citado por 38% e Cadu de Lula, por 35%. Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum somam 3%, enquanto 24% não souberam responder.

Avaliação do governo

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A Quaest também mediu a avaliação da gestão da governadora Fátima Bezerra (PT). Ao todo, 42% consideram o governo ruim ou péssimo, 29% avaliam como regular e 25% como ótimo ou bom. Outros 4% não souberam responder.

Sobre o trabalho de Fátima como governadora, 55% desaprovam e 38% aprovam. Outros 7% não souberam responder.

A Quaest ouviu 1.098 pessoas de 16 anos ou mais no Rio Grande do Norte entre os dias 9 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RN-03210/2026.

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Lula lidera sobre Flávio Bolsonaro no Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 59% das intenções de voto contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 33%, no segundo turno da eleição presidencial entre os eleitores do Rio Grande do Norte. Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 5%. Outros 3% não souberam responder.

Para 90% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 9% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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Aprovação do governo federal é de 63%

A Quaest também mediu a aprovação do trabalho de Lula como presidente. Ao todo, 63% aprovam a gestão e 33% desaprovam. Outros 4% não souberam responder.

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