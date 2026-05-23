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Pesquisa mostra uma pequena melhora na avaliação do governo Lula diante do último levantamento

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 10:42:00 Editado em 23.05.2026, 10:55:33
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Pesquisa Datafolha feita entre os dias 20 e 21 de maio mostra uma melhora gradual na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O porcentual dos que veem a gestão como ruim ou péssima passou de 39% na semana passada para 38% nesta. Em abril, esse índice estava em 40%.

Já os que acreditam que o governo é ótimo ou bom somam 32% neste levantamento, de 30% no da semana passada e 29% em abril.

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A diferença entre avaliação negativa e positiva vem diminuindo: era de 11 pontos no levantamento de abril (40% contra 29%), caiu para 9 pontos na semana passada (39% a 30%) e recuou a 6 pontos neste sábado (38% a 32%).

O levantamento aponta ainda que a aprovação ao trabalho pessoal de Lula também sugere um cenário de melhora. Os que desaprovavam Lula eram 51% nas duas pesquisas anteriores, enquanto os que aprovavam eram 45%. Agora, tanto aprovação quanto desaprovação somam 48%.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios, em entrevistas presenciais. A pesquisa foi divulgada pela Folha de S.Paulo. A margem de erro máxima é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07489/2026.

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A pesquisa é a primeira feita integralmente após a revelação de um áudio em que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/GOVERNO LULA/AVALIAÇÃO
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