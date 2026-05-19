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Pesquisa mostra que eleitor entendeu proximidade do Master e o bolsonarismo, diz Edinho Silva

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 10:53:00 Editado em 19.05.2026, 13:10:31
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O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira, 19, que a pesquisa do instituto Atlas/Bloomberg divulgada mais cedo e que mostra uma queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aponta que a opinião pública entendeu a proximidade do bolsonarismo com o escândalo do Banco Master.

"Quando esse fato vem a público, evidente que coloca o debate no lugar correto. Quem é que está pedindo que a corrupção seja apurada no Brasil e quem é que flerta com os agentes envolvidos nas denúncias de corrupção? A pesquisa fotografa o impacto na sociedade de um fato relevante", declarou o presidente do PT em entrevista ao Warren Investimentos.

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Edinho disse também que a pesquisa desta quinta fotografa o impacto das revelações das conversas entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, vazadas na semana passada pelo portal The Intercept Brasil. O presidente do PT disse que os diálogos mostram uma proximidade entre os dois e que o caso das fraudes bilionárias seria "cria" do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Nós temos denúncias graves de corrupção, nós temos um governo combatendo a corrupção e nós temos, infelizmente, uma parte importante, significativa e representativa da política brasileira envolvida nestes fatos", disse o presidente do PT. As intenções de votos de Flávio caíram mais de cinco pontos porcentuais no primeiro turno e seis pontos em um eventual segundo turno. Em abril, o cenário de segundo turno apontava empate técnico, com o senador bolsonarista com 47,8% contra 47,5% do petista. Agora, o presidente da República tem 48,9% contra 41,8% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio - ou seja, as entrevistas começaram no mesmo dia em que as conversas foram vazadas. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foram aplicados questionários pela internet a 5.032 brasileiros com 16 anos ou mais. Eles foram selecionados pela metodologia de recrutamento digital aleatório utilizada pelo instituto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.

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