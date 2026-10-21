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Pesquisa Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula soma 46% das intenções de voto

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 48% e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46% das intenções de votos totais. O levantamento aponta ainda que 3,4% dos eleitores votariam hoje branco ou nulo. Os que não sabem são 2,6%. Este é o primeiro levantamento do instituto desde a ida dos eleitores às urnas para o primeiro turno.

A pesquisa também mediu a possibilidade de voto em cada um dos candidatos. No caso de Flávio Bolsonaro, são 48,2% os que poderiam votar nele e 46,5% os que não votariam de jeito nenhum. Além disso, 4,1% dizem que "não sabem ainda" e 1,2% não o conhecem.

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Em relação ao presidente Lula, são 46,6% os que poderiam votar e 47,7% os que não votariam de jeito nenhum no petista. Outros 5,1% não sabem ainda e 0,6% não conhecem.

Motivos

O instituto também quis saber os motivos que levavam a cada uma das escolhas. No caso de Flávio Bolsonaro, 61,7% dizem que votariam no senador por serem a favor dele. Outros 31,2% apontaram que a escolha pelo candidato do PL seria por ele ser contra Lula. São 1,7% que não sabem.

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Em relação a Lula, os que apontam que a escolha foi por causa do candidato são 72,1%. Por outro lado, 23,6% escolheriam o petista por serem contra Flávio Bolsonaro. Os que não sabem são 4,3%.

De acordo com o levantamento, 83,7% dos brasileiros já estão decididos sobre o voto, enquanto 16,3% ainda podem mudar.

Metodologia

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A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 pessoas entre os dias 15 e 19 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-08251/2026.

Avaliação e aprovação do governo Lula

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A pesquisa Meio/Ideia também mediu a imagem que a população tem do trabalho do presidente Lula. O levantamento mostra que são 48,2% os que desaprovam o governo, contra 46,4% que aprovam. Outros 5,4% não sabem.

Com relação à avaliação de governo, os que consideram a gestão ótima são 11,7%. Para 20%, é boa. Os que avaliam o governo Lula como regular são 22,6%. A avaliação ruim é feita por 8,3%, enquanto 32,3% acham que a gestão é péssima. Os que não sabem são 5,1%.

O instituto também questionou os brasileiro se eles acham que Lula merece continuar no poder. Os que avaliam que não são 48,5%, enquanto 46% acham que sim. São 5,5% os que não sabem.

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