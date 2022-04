Da Redação

Pesquisa: Lula e Bolsonaro lideram intenções de voto

Pesquisa Quaest/Genial para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira (16), aponta que o ex-presidente Lula (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), lideram as intenções de voto no primeiro turno. Segundo a análise, o petista está à frente com 45%, seguido pelo Bolsonaro, com 25%.

Na sequência, existem os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6% das menções.

No cenário com o maior número de candidatos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), figura com 2% das intenções de voto, mesmo percentual do deputado federal André Janones (Avante). Já Simone Tebet (MDB) registrou 1%, mesmo percentual do governador gaúcho Eduardo Leite, que teria que sair do PSDB para ser candidato. Felipe d’Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1% das menções.



Além disso, 6% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco/nulo ou não iriam votar. Outros 4% se declararam indecisos.

Com informações do CNN.