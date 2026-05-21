Pesquisa IRG: Moro lidera disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o Governo do Paraná nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa do Instituto IRG divulgada nesta quinta-feira (21). O levantamento testou os nomes do próprio Moro, do deputado federal Sandro Alex (PSD), do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), do deputado estadual Requião Filho (PDT), do empresário Tony Garcia (DC) e do advogado Luiz França (Missão). A sondagem traz cenários estimulados, um espontâneo e projeções de segundo turno, medindo também o impacto de padrinhos políticos nacionais e regionais.

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1° Turno-Cenário Estimulado 01

No primeiro cenário, em que a lista de pré-candidatos é apresentada diretamente ao eleitor, Sergio Moro aparece na liderança com 39,4% das intenções de voto. Ele é seguido por Requião Filho, que soma 18,1%, e Rafael Greca, com 14,7%. Na sequência, aparecem Sandro Alex com 12,3%, Tony Garcia com 0,9% e Luiz França com 0,3%. Os eleitores que não sabem ou não responderam representam 9%, enquanto os que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 5,3%.

1° Turno-Cenário Estimulado 02

A pesquisa simulou um segundo cenário sem a presença de Rafael Greca e vinculando os pré-candidatos a figuras políticas de peso. Nesse formato, Sergio Moro, com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL), vai a 40,6%. O destaque, no entanto, fica com Sandro Alex: apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ele salta para o segundo lugar com 26,2%, praticamente dobrando seu desempenho em relação ao primeiro cenário. Requião Filho, associado ao presidente Lula (PT), fica na terceira posição com 20,5%. Tony Garcia, apoiado pelo ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC), marca 1,2%, e Luiz França, com apoio de Renan Santos (Missão), tem 0,9%. Votos brancos e nulos somam 6%, e os indecisos representam 4,6%.

Cenário Espontâneo

Quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o índice de indecisão é o grande destaque, atingindo 63,8%. Ainda assim, Sergio Moro é o mais lembrado, com 14,3%, seguido por Requião Filho, com 7,6%. O atual governador Ratinho Júnior, que não pode disputar a reeleição, foi citado por 4,4% dos eleitores. Sandro Alex soma 3,2% e Rafael Greca tem 3,1%. Votos em branco ou nulos representam 2,5%. Outros nomes lembrados espontaneamente foram o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (0,7%), o ex-secretário Guto Silva (0,2%), o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (0,1%), e Luiz França (0,1%).

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2° Turno- Cenário 01

O Instituto IRG também projetou cenários de segundo turno. Em um eventual embate direto entre Sergio Moro e Requião Filho, mantendo a vinculação aos palanques de Flávio Bolsonaro e Lula, respectivamente, o senador do PL venceria a disputa com 55,4% dos votos contra 31,2% do deputado do PDT. Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 8,6%, e os que votariam em branco, nulo ou nenhum são 4,8%.

2° Turno- Cenário 02

No segundo cenário de confronto direto, a disputa testa Sergio Moro (com apoio de Flávio Bolsonaro) contra Sandro Alex (com apoio de Ratinho Junior). A diferença entre os candidatos é mais estreita: Moro lidera com 43,2% das intenções de voto, contra 38,1% de Sandro Alex. O índice de indecisos é de 9,7%, enquanto 9% afirmam que votariam em branco ou nulo.

Dados da Pesquisa

O levantamento do Instituto IRG foi realizado entre os dias 16 e 20 de maio, período em que foram entrevistadas 1.000 pessoas no estado do Paraná. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A sondagem está devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-06178/2026.