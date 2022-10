Pesquisa Ipec: Tarcísio tem 46% e Haddad, 41%, dos votos totais no 2º turno

Bruno Luiz e Daniel Galvão (via Agência Estado)

O candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), lidera a disputa do segundo turno, com 46% das intenções de votos contra 41% de Fernando Haddad (PT). Os dados são da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira, 11, a primeira para o Estado após o primeiro turno das eleições.

Brancos e nulos somam 9%. Não sabem ou não opinaram são 4%. Considerando os votos válidos, quando nulos e brancos são excluídos do cálculo, Tarcísio tem 53% e Haddad, 47%. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Na última simulação de segundo turno divulgada pelo Ipec, em 1º de outubro, véspera do primeiro turno, Haddad tinha 42% e Tarcísio, 38%.

Ainda conforme o instituto, 43% dos entrevistados dizem que não votariam no petista de jeito nenhum. Já o índice de rejeição do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro é de 29%.

Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 9 e 11 de outubro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03658/2022.