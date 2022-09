Pesquisa Ipec: No Rio, Castro tem 37% e Freixo, 22%

Sofia Aguiar e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), abriu mais vantagem na liderança da disputa estadual com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Marcelo Freixo (PSB), com 22%. Os dados são da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (6).

continua após publicidade .

Castro cresceu 11 pontos porcentuais (pp) em relação ao levantamento anterior, de 30 de agosto, quando apareceu com 26%. Já Freixo saiu de 19%, uma oscilação positiva de três pontos porcentuais.

Ainda segundo o Ipec, Rodrigo Neves (PDT) tem 7%. Ele é seguido de Cyro Garcia (PSTU), com 4%, e Juliete Pantoja (UP), que soma 2%, empatada com Wilson Witzel (PMB) e Paulo Ganime (Novo). Eduardo Serra (PCB) tem 1%. Já Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. Brancos e nulos, 13%. Não sabe ou não respondeu são 10%.

continua após publicidade .

Segundo turno

O Ipec ainda simulou um cenário de eventual segundo turno na disputa no Estado carioca. Nesse caso, Castro tem 43%, e Freixo, 31%. Brancos e nulos, 16%. Não sabe ou não respondeu, 10%.

Senado

continua após publicidade .

Romário (PL) lidera com folga as intenções de voto na corrida pelo Senado, com 32%. Na sequência, aparecem Clarissa (União Brasil) com 8%; Alessandro Molon (PSB), Cabo Daciolo (PDT) e André Ceciliano (PT) com 7%; e Daniel Silveira (PTB) com 6%. Bárbara Sinedino (PSTU), 1%; Raul (UP), 1%; Professor Helvio Costa (DC), Hermano Lemme (PCO) e Sued Haidar (PMB) com 1%. Itagiba (Avante) e Hiran Roedel (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos, 12%. Não sabe ou não respondeu são 16%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas nos dias 3 a 5 de setembro em 81 cidades cariocas. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02838/2022.