Pesquisa Ipec: No DF, Ibaneis tem 46%; Paulo Octávio e Leila 9% cada

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O governador do Distrito Federal e candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), lidera a disputa estadual com 46% das intenções de voto. O dado é da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (6).

Em segundo lugar, estão Leila do Vôlei (PDT) e Paulo Octávio (PSD), empatados com 9%. Leandro Grass (PV) tem 8% e Izalci (PSDB) 5%. Renan Arruda (PCO), Keka Bagno (PSOL) e Coronel Moreno (PTB) empatam com 1% cada. Os demais pontuaram menos de 1%. Não sabe ou não respondeu somam 9% e branco/nulo, 11%.

A pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08466/2022.