Pesquisa IPEC: Lula tem 44% dos votos, Bolsonaro, 31%, Ciro, 8%, e Simone, 4%

Francisco Carlos de Assis e Daniel Galvão (via Agência Estado)

A terceira pesquisa de intenção de votos Ipec encomendada pela Globo, divulgada há pouco, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31% na corrida pela Presidência da República em 2022. O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece com 8% e Simone Tebet (MDB) está com 4%.

Felipe d'Avila segue com 1%. A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de setembro, com 2.512 entrevistados em 158 municípios. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00922/2022.