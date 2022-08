Pesquisa Ipec: Lula lidera com 44%; Bolsonaro tem 32%

Levy Teles (via Agência Estado)

Com 44% das intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Os números são da primeira pesquisa eleitoral feita neste ano pelo IPEC (ex-Ibope).

Ainda segundo o Ipec, Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB) tem 2%. Vera Lúcia (PSTU) tem 1%. Eymael (DC), Felipe dAvila (NOVO), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União): não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%. Num potencial segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 51% ante 35% do presidente. Brancos e nulos são 9% e 5% não responderam ou não sabem

Essa é a primeira pesquisa voltada para as eleições presidenciais realizada pelo Ipec neste ano. O último levantamento havia sido feito em dezembro de 2021.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de agosto e entrevistou 2.000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03980/2022.. A pesquisa tem dois pontos de margem de erro para cima e para baixo.