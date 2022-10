Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 48% de rejeição no 2º turno; Lula, 42%

Daniel Galvão e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Pesquisa Ipec divulgada nesta quarta-feira, 10, aponta que 48% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 42%.

A rejeição de Bolsonaro oscilou dois pontos porcentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, publicado no último dia 5. Já a de Lula fez o movimento inverso e oscilou positivamente os mesmos dois pontos.

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas, entre os dias 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.