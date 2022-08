Pesquisa Ipec: Bolsonaro só supera Lula em 4 de 32 recortes do eleitorado

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera o presidente Jair Bolsonaro (PL) na grande maioria dos recortes feitos por perfil do eleitorado, como gênero, renda e religião. Dos 32 estratos separados e testados pelo levantamento, o chefe do Executivo só tem desempenho melhor que o petista em 4; eles aparecem empatados tecnicamente em outros 3.

Bolsonaro se sai melhor que Lula somente entre evangélicos (47% a 29%); entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos (41% a 32%); entre quem recebe mais de cinco salários mínimos (46% a 36%) e entre quem mora no Sul (39% a 36%). Vale registrar que, na separação de estratos, a margem de erro pode variar (já que muda também a base da amostragem); no caso dos eleitores que moram no Sul, considerada a margem global da pesquisa, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, o presidente e o ex-presidente estão no limite do empate técnico, apesar de Bolsonaro ter vantagem numérica de 3 pontos.

Ambos empatam entre quem tem ensino superior (Lula: 36%; Bolsonaro: 35%); na faixa etária de 35 a 44 anos (Lula: 39%; Bolsonaro: 38%); e entre pessoas que se declaram brancas (Lula: 39%; Bolsonaro: 35%). Exceto os recortes citados, o candidato do PT vence em todos os outros perfis. A leitura dos 32 estratos se dá no âmbito da pesquisa estimulada (quando é oferecida ao entrevistado uma lista com o nome dos candidatos) dentro dos diferentes perfis dos eleitores no que diz respeito a sexo, idade, raça/cor, escolaridade, renda familiar, religião, porte do município (número de habitantes), condição do município (capital, interior ou periferia), região e benefícios do governo federal (se recebe).

No cenário amplo, Lula tem 44% das intenções de voto, ante 32% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB) tem 2%. Vera Lúcia (PSTU) tem 1%. Eymael (DC), Felipe DÁvila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) não pontuaram.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de agosto e entrevistou 2.000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03980/2022. A margem de erro é de 2 pontos.

Confira os demais segmentos analisados pelo Ipec e com vantagem de Lula:

- Recebe benefício do governo (52% a 27%)

- Não recebe benefício do governo (40% a 34%)

- Mora em capital (44% a 31%)

- Mora em periferia (44% a 28%)

- Mora no interior (44% a 33%)

- Tem ensino fundamental (53% a 25%)

- Tem ensino médio (42% a 35%)

- Tem de 16 a 24 anos (52% a 29%)

- Tem de 25 a 34 anos (43% a 32%)

- Tem de 45 a 59 anos (45% a 29%)

- Tem mais de 60 anos (44% a 30%)

- Mora em município de até 50 mil habitantes (48% a 28%)

- Mora em município de 50 mil até 500 mil habitantes (41% a 35%)

- Mora em município de mais de 500 mil habitantes (44% a 31%)

- É preto ou pardo (48% a 29%)

- Se declara de outra cor/etnia (41% a 26%)

- Mora no Nordeste (57% a 22%)

- Mora no Norte ou Centro-Oeste (44% a 36%)

- Mora no Sudeste (39% a 33%)

- É católico (51% a 26%)

- Tem outra ou nenhuma religião (46% a 25%)

- Tem renda familiar de até 1 salário mínimo (60% a 19%)

- Tem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (44% a 29%)

- É mulher (46% a 27%)

- É homem (42% a 37%)