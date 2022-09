Pesquisa Genial/Quaest para SP mostra Haddad com 33%; Tarcísio, 20%; Garcia, 15%

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) lidera nas intenções de voto para o governo do Estado de São Paulo no primeiro turno, com 33% no cenário estimulado. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 20%, seguido do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tem 15%.

continua após publicidade .

Carol Vigliar (Unidade Popular) tem 2%. Antonio Jorge (DC), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo) estão empatados com 1%. Elvis Cezar (PDT), Altino Júnior (PSTU) e Edson Dorta (PCO) não pontuaram.

Os indecisos são 12% e os votos em branco e nulos e os que não pretendem votar, 15%.

continua após publicidade .

Segundo turno

Nas projeções para segundo turno entre Haddad e Garcia, o petista lidera com 40% e o governador, 35%. Contra Tarcísio de Freitas, Haddad teria 42% e o ex-ministro, 36%.

Senado

continua após publicidade .

A pesquisa também mostra as intenções de voto para senador. O ex-governador Márcio França (PSB) tem 25% e o astronauta Marcos Pontes (PL) 23%. Janaina Paschoal (PRTB) tem 7%. Aldo Rebelo (PDT) e Edson Aparecido (MDB) estão empatados com 2%.

Vivian Mendes (UP), Ricardo Mellão (Novo), professor Tito Bellini (PCB) e Antônio Carlos (PCO) têm 1%. Os indecisos são 17% e os votos em branco e nulos e os que não pretendem votar, 19%.

No levantamento, foram entrevistadas 2 mil eleitores acima de 16 anos de 2 a 5 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SP-04685/2022.