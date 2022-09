Pesquisa Genial/Quaest para MG mostra Zema com 47% e Kalil com 28%

Natália Coelho (via Agência Estado)

Em nova pesquisa da Genial/Quaest, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mantém vantagem na disputa pela a reeleição com 47% no 1º turno, seu melhor resultado para o levantamento. Já seu principal adversário, Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 28%. O novo levantamento foi feito entre os dias 3 e 6 de setembro.

O candidato Carlos Viana (PL) possui apenas 2% dos votos, porcentagem menor que o número de indecisos, registrado em 11%, ou de votos em branco/nulos/não pretende votar, de 7%.

Os outros candidatos, como Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (PSOL), Cabo Tristão (PMB), Lourdes Francisco (PCO) e Marcus Pestana (PSDB) não aparecem detalhados na pesquisa, integrando a categoria "outros", que reuniu 4% das intenções de voto.

Em um possível segundo turno, Zema mantém a vantagem, com 59% das intenções de voto. Já a previsão é que Kalil receba 28%.

Segundo turno

Já no segundo cenário, em que Zema concorre com Viana, o atual chefe do Executivo estadual segue com vantagem, reunindo 67% das intenções de voto, enquanto Viana reúne apenas 16%.

Senado

No Estado, o candidato Cleitinho Azevedo (PSC) segue na liderança pela disputa ao Senado com 21%, seguido de Alexandre Silveira (PSD), com 12%. Na sequência, Marcelo Aro (PP) aparece com 10%.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 3 e 6 de setembro, em entrevistas presenciais realizadas por meio da aplicação de questionários.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro máxima de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09401/2022 e BR-06180/2022.