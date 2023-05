Pesquisa Genial/Quaest: para 48% do mercado, Tarcísio será principal líder da oposição a Lula

Marianna Gualter, Italo Bertão Filho e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será o principal líder da oposição ao governo Lula nos próximos quatro anos para 48% do mercado, indica pesquisa Genial/Quaest.

Em seguida estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (34%), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (7%) e o senador Flávio Bolsonaro (2%). A opção "nenhum desses" foi escolhida por 10% dos entrevistados.

Os dados foram coletados entre os dias 4 e 8 de maio. Foram realizadas 92 entrevistas com fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro.

Se Bolsonaro não conseguir se candidatar em 2026, ele deveria apoiar Tarcísio para 66% dos consultados. Zema foi indicado por 25% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro por 3% e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por 1%. A opção "nenhum desses" foi escolhida por 3% dos consultados e a "outro", por 1%.

A maioria dos consultados, 55%, não acredita que haverá um candidato viável em 2026 que não seja ligado nem a Lula e nem a Bolsonaro. Outros 45% acreditam nessa possibilidade.

Ao serem questionados sobre a confiança em líderes políticos, 95% dos entrevistados responderam que Lula é pouco ou nada confiável. Para Bolsonaro o porcentual foi de 86%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por outro lado, foi classificado como muito confiável por 67% dos entrevistados.