Pesquisa Genial/Quaest mostra Lula na liderança com 44% e Bolsonaro com 34%

Faltando 25 dias para o primeiro turno, pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 7, mostra que, no primeiro turno, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumula 44% das intenções de voto, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%. A diferença de 10 pontos porcentuais (pp) entre ambos é a menor na série histórica do levantamento, além de mostrar o maior nível de intenções de voto de Bolsonaro.

Em comparação à última pesquisa divulgada, em 31 de agosto, Lula manteve a porcentagem, enquanto Bolsonaro avançou 2 pontos porcentuais.

O candidato Ciro Gomes (PDT) oscilou negativamente 1 pp, e agora se consolida com 7% dos votos no primeiro turno. Já Simone Tebet (MDB) oscilou positivamente 1 pp, com 4%. Felipe DAvila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) também oscilaram 1 pp positivamente e somam 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Votos em branco e nulos são 5% e 4% dizem que não irão votar.

É a primeira pesquisa Genial/Quaest depois do início da propaganda de rádio e TV, do debate entre os candidatos na Band e do pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil de R$ 600.

Votos definitivos

Questionados sobre a definição dos votos, 69% dos eleitores entrevistados afirmam que não pretendem mudar de candidato até outubro, contra 65% do levantamento anterior. Já 28% afirmaram que podem mudar, contra 33% da pesquisa passada.

Entre os candidatos, 78% dos eleitores de Lula e 81% dos de Bolsonaro disseram que não pretendem mudar suas decisões. Os eleitores do Lula oscilaram 2 pp positivamente, enquanto os de Bolsonaro cresceram 6 pp.

Segundo turno

Lula manteve as simulações de segundo turno, com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro avançou 2 pp em relação ao levantamento anterior, agora com 39%.

Questionados sobre quem seus candidatos devem apoiar se não chegar ao segundo turno, 56% dos eleitores de Ciro acham que o pedetista deveria apoiar Lula, 17% Bolsonaro e 22% nenhum dos dois. Entre os eleitores de Tebet, 41% acreditam que a emedebista deveria declarar apoio a Lula, 22% em Bolsonaro, e 35% em nenhum dos dois.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 1º e 4 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 Estados. O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-00807/2022.