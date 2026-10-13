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Pesquisa Datafolha presidencial será divulgada na 5ª-feira, 15, a partir das 18h30

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Datafolha divulga a segunda pesquisa do segundo turno nesta quinta-feira, 15, a partir das 18h30. O período de coleta do instituto compreende os dias 13 e 15 de outubro. A amostra é de 2.520 eleitores.

No primeiro levantamento, divulgado no dia 8, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estavam empatados no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais. O senador aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.

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