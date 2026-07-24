Pesquisa Datafolha: Lula é aprovado por 49% e desaprovado por 48%
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 49% dos brasileiros e desaprovado por 48%. O cenário é praticamente idêntico ao levantamento anterior, quando 48% aprovavam e 49% desaprovavam. Os que não sabem são 3%, mesmo índice da pesquisa de junho. A oscilação na aprovação se deu dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa também mostrou a avaliação do governo. Pelo segundo mês seguido, 38% dizem que a gestão é ruim ou péssima. Por outro lado, 32% apontam o governo como ótimo ou bom, mesmo índice do levantamento anterior. Os que acham a gestão regular são 28% (eram 29% antes). São 3% os que não sabem.
O Datafolha também perguntou aos brasileiros sobre qual o principal problema do País hoje. Para 21% é a saúde. Outros 17% citam a segurança pública. Veja os índices:
Saúde 21%
Violência/segurança/polícia 17%
Economia 14%
Corrupção 9%
Educação 8%
Desemprego 5%
Fome/miséria 3%
Social 2%
Habitação 1%
Salário 1%
Má administração 1%
Impostos 1%
Política 1%
Infraestrutura 1%
Outras respostas 4%
Tudo 1%
Nenhuma 1%
Não sabem 6%