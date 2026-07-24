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Pesquisa Datafolha: Lula é aprovado por 49% e desaprovado por 48%

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 20:48:00 Editado em 24.07.2026, 20:58:46
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 49% dos brasileiros e desaprovado por 48%. O cenário é praticamente idêntico ao levantamento anterior, quando 48% aprovavam e 49% desaprovavam. Os que não sabem são 3%, mesmo índice da pesquisa de junho. A oscilação na aprovação se deu dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também mostrou a avaliação do governo. Pelo segundo mês seguido, 38% dizem que a gestão é ruim ou péssima. Por outro lado, 32% apontam o governo como ótimo ou bom, mesmo índice do levantamento anterior. Os que acham a gestão regular são 28% (eram 29% antes). São 3% os que não sabem.

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O Datafolha também perguntou aos brasileiros sobre qual o principal problema do País hoje. Para 21% é a saúde. Outros 17% citam a segurança pública. Veja os índices:

Saúde 21%

Violência/segurança/polícia 17%

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Economia 14%

Corrupção 9%

Educação 8%

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Desemprego 5%

Fome/miséria 3%

Social 2%

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Habitação 1%

Salário 1%

Má administração 1%

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Impostos 1%

Política 1%

Infraestrutura 1%

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Outras respostas 4%

Tudo 1%

Nenhuma 1%

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Não sabem 6%

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