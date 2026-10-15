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Pesquisa Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% e Lula soma 45%

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra o senador Flávio Bolsonaro com 47% das intenções de votos totais, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Votos brancos e nulos são 6% e os que não sabem ou não responderam são 2%.

No levantamento anterior, o primeiro realizado após o primeiro turno, Flávio tinha 49% dos votos totais, enquanto lula alcançava 45%. Os brancos e nulos eram 5%, enquanto 1% não souberam ou não responderam.

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Considerando os votos válidos, Flávio tem hoje 51% contra 49% de Lula. No levantamento anterior, a vantagem numérica era maior: 52% a 48%.

No primeiro turno da disputa presidencial, Flávio Bolsonaro somou 56.104.503 votos, o que representou 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula ficou com 53.879.538, o equivalente a 45,16%.

O instituto também mediu a rejeição dos candidatos. O presidente é hoje rejeitado por 46%. Flávio, por 44%. São 3% os que rejeitam os dois e 7% os que não rejeitam nenhum deles.

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Governo Lula é desaprovado por 50%

De acordo com o Datafolha, são 50% os eleitores que desaprovam o governo, contra 48% que aprovam. Os indecisos são 3%. No levantamento anterior, a desaprovação era de 49% e a aprovação, de 48%.

O levantamento também mediu a avaliação que os eleitores fazem do governo. São 41% os que o consideram ruim ou péssimo. São 35% os que o veem como ótimo ou bom, enquanto 23% apontam como regular. Os indecisos somam 1%.

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O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre os dias 13 a 15 de outubro em todo território brasileiro. O levantamento foi contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-00466/2026.

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