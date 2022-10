Pesquisa Datafolha: Em SP, Bolsonaro lidera com 47% contra 43% de Lula

Bruno Luiz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa eleitoral no Estado de São Paulo com 47% votos totais contra 43% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno da disputa pelo Planalto. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19.

continua após publicidade .

No levantamento anterior, divulgado no dia 7, Bolsonaro tinha 46% e Lula, 44%. O resultado de hoje aponta que o presidente se distanciou do petista e saiu da situação de empate técnico. Outros 8% dizem que vão votar branco ou nulo. Indecisos são 2%.

No primeiro turno, Bolsonaro venceu o petista no Estado, por um placar de 47,71% a 40,89% dos votos válidos.

continua após publicidade .

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda, 17, até esta quarta, 19. O levantamento está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.