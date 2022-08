Pesquisa Datafolha: Em MG, Zema tem 47% e Kalil, 23%

Giordanna Neves e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, para o cargo de governador de Minas Gerais, o atual chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa, com 47% das intenções de voto. Alexandre Kalil (PSD), que conta com a apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem em segundo lugar com 23%.

Na sequência, vem Carlos Viana (PL) com 5% das intenções. Vanessa Portugal (PSTU) e Renata Regina (PCB) estão empatadas com 2%. Marcus Pestana (PSDB), Cabo Paulo Tristão (PMB), Lourdes Francisco (PCO) e Lorene Figueiredo (PSOL) marcaram 1%. Indira Xavier (UP) não pontuou. Os indecisos somam 9%, e os votos brancos e nulos, também 9%.

Senado

Na disputa pelo Senado em Minas, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) lidera com 12% das intenções de voto. Alexandre Silveira (PSD), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (PSOL) e Pastor Altamiro Alves (PTB) marcam 5%. Marcelo Álvaro Antonio aparece com 3%, mas ele desistiu do pleito e registrou sua candidatura a deputado federal pelo PL. Marcelo Aro (PP) e Irani Gomes (PRTB) também têm 3%. Gilson Reis (PC do B) tem 2%, e Naomi Coura (PCO) e Dirlene Marques (PSTU), 1% cada uma. Não sabem são 27%.

A pesquisa, contratada pela Folha e TV Globo, foi realizada com 1.216 entrevistados de terça (16) a quinta-feira (18), em 60 municípios do Estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MG-06603/2022.