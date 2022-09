Pesquisa CNT/MDA mostra que 55,4% não votariam 'de jeito nenhum' em Bolsonaro

Iander Porcella (via Agência Estado)

Divulgado nesta sexta-feira, 16, o novo levantamento do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), lidera o índice de rejeição na corrida eleitoral. De acordo com a pesquisa, 55,4% dos eleitores não votariam "de jeito nenhum" no chefe do Executivo.

Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT), com 50,1%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46,4%, e Simone Tebet (MDB), com 44,7%.

No levantamento anterior, de 30 de agosto, Bolsonaro tinha 55,8% de rejeição e Lula aparecia com 45,2%.

Medo

Em relação ao resultado da eleição presidencial, o levantamento mostra que 36% têm "mais medo" da continuidade do governo Bolsonaro, enquanto 30,5% têm "mais medo" da volta de Lula ao Planalto.

Dos entrevistados, 22,3% não têm medo do resultado.

Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%.

O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06984/2022.