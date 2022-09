Pesquisa CNT/MDA mostra que 42,8% avaliam governo Bolsonaro como ruim/péssimo

Iander Porcella (via Agência Estado)

Divulgado nesta sexta-feira, 16, o novo levantamento do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que 42,8% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como ruim/péssimo e 31,2% como ótimo/bom. Em 30 de agosto, última pesquisa publicada pelo instituto, esses índices eram de, respectivamente, 42,1% e 32,8%.

Em relação à aprovação do desempenho pessoal de Bolsonaro no comando do País, 56,2% desaprovam e 40,2% aprovam. Em agosto, os índices eram de 54,6% e 40,8%, respectivamente.

Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%.

O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06984/2022.