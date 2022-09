Pesquisa BTG/FSB mostra Bolsonaro com 55% de rejeição; Ciro tem 48% e Lula, 45%

Gustavo Porto (via Agência Estado)

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, 19, aponta que o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro segue com o maior índice de rejeição, com 55%, 1 ponto porcentual (pp) a menos do que o levantamento anterior, de 12 de setembro. Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 48%, 1 pp a mais, dentro da margem de erro de 2 pp, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45%, 2 pp para baixo com relação à semana passada, e Simone Tebet (MDB), com os mesmos 37%.

A menos de duas semanas das eleições, 81% dos pesquisados disseram ter certeza na decisão do voto no candidato que escolherão no primeiro turno dessas eleições e 18% que disseram que podem mudar.

Enquanto 85% afirmaram que com certeza irão votar nas eleições de outubro e 9% afirmaram que provavelmente irão votar, 2% que provavelmente não irão votar, e 3% certamente não irão votar.

Foram ouvidos 2.000 eleitores entre sexta-feira, 16, e o domingo, 18, o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pp . A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07560/2022