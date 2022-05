Pesquisa: Bolsonaro lidera intenção de votos no DF com 36%

Da Redação

O Metrópoles solicitou ao Instituto Ideia uma série de nove pesquisas sobre a preferência do eleitorado brasiliense. Nesta quarta-feira (18), de acordo com a primeira divulgada, o atual presidente da República e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), lidera as intenções de voto entre os eleitores do Distrito Federal.

continua após publicidade .

De acordo com pesquisa, 36% dos entrevistados escolheriam Bolsonaro, enquanto 29,2% pretendem votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Em relação aos outros candidatos, em um cenário estimulado, no qual é apresentada uma lista de pré-candidatos, Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,8%. Logo atrás do pedetista, está Sergio Moro (União Brasil) com 4,8%.

João Doria (PSDB) soma 2%. Abaixo deles, nomes como Aldo Rebelo (PDT), Eduardo Leite (PSDB), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Leonardo Péricles (UP) estão abaixo de 1%. Luciano Bivar (União Brasil) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram.

continua após publicidade .

Entre os que participaram da pesquisa, 5% declararam que vão votar em branco ou anular, e 12% disseram não saber em quem votar para a Presidência da República.



fonte: Metrópoles

As pesquisas encomendadas pelo Metrópoles, além dos resultados sobre a disputa para a Presidência da República, abordará sondagens para o Governo do Distrito Federal (GDF) e para o cargo de senador.

continua após publicidade .

Foram entrevistadas 1,2 mil pessoas na faixa etária de 16 anos ou mais, com Título de Eleitor, em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, entre os dias 11 e 16 de maio.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.





Fonte: Informações do Metrópoles.