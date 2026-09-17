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Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra que Lula é rejeitado por 52% e Flávio Bolsonaro, por 50,2%

Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem como os candidatos mais rejeitados para a disputa à Presidência da República. É o que aponta pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17.

De acordo com o levantamento, 52% dos eleitores dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 50,2% afirmam o mesmo sobre Flávio.

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Renan Santos (Missão) é rejeitado por 39,1%, patamar próximo ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 38,5% de rejeição. Na sequência, aparecem Romeu Zema (Novo), com 30,7%, Ronaldo Caiado (PSD), com 28,8%, e Augusto Cury (Avante), que registra 28,6%. Eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos são 0,7%.

A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro.

A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

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A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/ATLAS/BLOOMBERG/REJEIÇÃO
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