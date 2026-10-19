Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra que 52,3% desaprovam desempenho de Lula; 46,2% aprovam

A pesquisa ouviu 4.998 respondentes on-line entre 13 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto porcentual

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (19), aponta que o desempenho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no cargo é desaprovado por 52,3% dos entrevistados. O petista é aprovado por 46,2%, enquanto outros 1,5% não souberam responder.

A desaprovação de Lula oscilou para baixo em pouco mais de uma semana. Na última pesquisa, divulgada no dia 9 de outubro - a primeira após o primeiro turno das eleições presidenciais -, a desaprovação do petista era de 53,4%.

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Já a aprovação oscilou para cima, já que no último levantamento era de 44,7%. Outros 1,9% não souberam responder.

A Atlas/Bloomberg também questionou os entrevistados sobre como eles avaliam o governo petista. Para 50,6%, a gestão é ruim ou péssima; 40,7% avaliam a administração como ótima ou boa; e 8,6% como regular.

Na rodada anterior, os porcentuais eram 51,9%, 36,9% e 11,2%, respectivamente.

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Metodologia

A pesquisa ouviu 4.998 respondentes on-line entre 13 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de um ponto porcentual.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026. Parte do período de coleta das respostas aconteceu após a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que colocou fim à escala de trabalho 6x1, aprovada pelo Senado Federal na última quarta-feira, 14.