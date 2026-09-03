Pesquisa Atlas: Zucco tem 44,3% e Juliana Brizola alcança 37,5% no Rio Grande do Sul

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, sobre o cenário eleitoral do Rio Grande do Sul aponta que o deputado Zucco (PL) está a frente nas intenções de votos com 44,3%, enquanto a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) conta com 37,5% da intenção de voto .

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja o cenário completo:

Zucco (PL): 44,3%

Juliana Brizola (PDT): 37,5%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gabriel Souza (MDB): 10,4%

Marcelo Maranata (PSDB): 2,3%

Priscila Voigt (UP): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rejane de Oliveira (PSTU): 0%

Voto branco/nulo: 1,5%

Não sei: 4%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um eventual segundo turno entre Zucco e Juliana Brizola, o deputado bolsonarista ganharia com 48,5% dos votos, frente à 43,9% da candidata do PDT.

Flávio está a frente entre os eleitores do estado

Já na disputa presidencial, há um empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O senador, porém, tem vantagem numérica, alcançando 41,3% das intenções de voto, contra 39,7% do presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as intenções de voto para a Presidências:

Flávio Bolsonaro (PL): 41,3%

Lula (PT): 39,7%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escritor Augusto Cury (Avante): 7,6%

Renan Santos (Missão): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zema (Novo): 0,7%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samara (UP): 0%

Voto branco/nulo: 1,3%

Não sei: 0,1%

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 50,4% contra 42% de Lula, enquanto 7,6% não souberam ou não responderam. Contra Zema, Lula teria 42%, ante 45,1% do governador de Minas Gerais, com 12,9% sem resposta. No cenário com Ronaldo Caiado, Lula marca 41,6%, contra 44,3% do governador de Goiás, enquanto 14,2% não souberam responder. Já no confronto com Renan Santos, Lula aparece à frente: o candidato do Missão tem 35,3%, contra 41,5% do petista, com 23,2% sem resposta.

Gaúchos querem mudança no Estado

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, 77,2% dos eleitores dizem preferir um candidato que faça uma gestão diferente da atual, enquanto 17,4% preferem alguém que dê continuidade à ela. Outros 5,5% não souberam responder.

A AtlasIntel realizou 1.800 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais no Rio Grande do Sul, entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios pela AtlasIntel e registrado no TSE sob o protocolo RS-00652/2026.